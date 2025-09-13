Honda mban ‘të mbuluara’ dy vetura – çfarë modele po fsheh?

Në epokën e TikTok, shfaqjet tradicionale të veturave po fillojnë të duken si pjesë e së kaluarës.
Pjesa më e madhe e prezantimit tani ndodh në rrjete sociale, pasi metodat e marketingut të vjetër nuk janë më aq efektive.
Megjithatë, disa ngjarje të veturave klasike i kanë rezistuar kohës.
Si panairi IAA Mobility i javës së ardhshme në Mynih, i cili daton që nga viti 1897.
Ose panairi Japan Mobility, me rrënjë që datojnë që nga viti 1954.
Pjesë e Japan Mobility do të jetë edhe Honda e cila ka ngjallur kuriozitet me dy vetura ende të mbuluara.
Këtu fillojnë spekulimet.
Meqenëse dy veturat janë vendosur së bashku, ato mund të jenë versione të ndryshme të të njëjtit model.
Shfaqja zhvillohet nga 29 tetori deri më 9 nëntor, megjithëse mund të mos na duhet të presim kaq gjatë për të mësuar më shumë rreth veturave misterioze.
Honda planifikon të zbulojë detaje të reja afër fundit të shtatorit, ndoshta duke zbuluar më shumë rreth dy modeleve.