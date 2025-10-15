Honda ndërton një motoçikletë elektrike për të rritur, por çmimi thuhet se “lë për të dëshiruar”

Honda hyn për herë të parë në tregun e motocikletave elektrike me WN7, një version prodhimi i konceptit EV Fun të vitit 2024.

Motocikleta ka dizajn “streetfighter” me linja të theksuara dhe një ekran LCD 5.1-inç pas dritave LED.

Sipas Honda-s, WN7 ofron 67 kuaj-fuqi dhe 100 Nm çift rrotullimi, duke rivalizuar motorët 600cc me benzinë.

Pesha prej 217 kg e bën atë 9% më të rëndë se CB750 Hornet me motor benzinë.

“Distanca” e deklaruar është 130 km me një karikim dhe karikimi i shpejtë CCS2 ofron 20-80% brenda 30 minutash.

Por çmimi thuhet se vjen më i shtrenjtë se shumica e motocikletave me benzinë dhe disa EV të tjera, duke e bërë atë një opsion kryesisht për entuziastët e teknologjisë.

