Honda ndërton vetura, motoçikleta dhe tani raketa

Hapësira. Është kufiri i fundit – ose të paktën i radhës – për Hondën.
Prodhuesi japonez i veturave kishte një raketë në Panairin e Lëvizshmërisë në Japoni sepse mund t’i duhet një mënyrë për të lëshuar satelitë në orbitë në të ardhmen.
Raketa e ekspozuar ishte e vogël, rreth 20 metra e lartë, por ishte gjithashtu një raketë e vërtetë që furnizohet me metan të lëngshëm.
Ajo u përdor në një eksperiment për të parë nëse kompania mund të lëshonte dhe ulte një raketë.
U provua në qershor.
Pati sukses, duke arritur një lartësi prej gati 900 metrash dhe duke u ulur në mënyrë të sigurt pas rreth një minute në fluturim.
Një raketë e vërtetë prodhimi do të duhej të ishte dukshëm më e madhe për të mbajtur satelitë.
Pra, puna vazhdon për zhvillimin e një rakete të ripërdorshme që mund të përballojë misione të shumëfishta në një periudhë të shkurtër kohore.
Honda ka si qëllim një lansim suborbital deri në vitin 2029.
Pse po e bën Honda këtë?
Ajo e sheh veten si një kompani mobiliteti që ndërton shumë gjëra që lëvizin, duke përfshirë vetura, makina barik, motoçikleta dhe aeroplanë.
Raketat shihen si hapi tjetër logjik, veçanërisht në një botë ku satelitët mbledhin të dhëna dhe i transmetojnë ato në Tokë.
Ndryshe, Honda e filloi programin e saj të raketave në vitin 2019.
Mendimi është se, ndërsa stili i jetës së njerëzve ndryshon, ata do të përdorin më shumë shërbime të mundësuara nga satelitët që transmetojnë të dhëna.
Një nga sfidat është kostoja e pajisjeve të transportit për t’i çuar ata në hapësirë.