Hoxha Hasan Tahsini ishte ideatori i alfabetit!

….nja 50 vjet me pare Kongresit te Alfabetit qe u mbajt ne Nentor 1908.

Ligesisht islamofobet akuzojne Islamin dhe muslimanet sikur keta jane kunder kombit…

..ku dihet qartesisht qe nje Hoxhe ishte ai qe hodhi themelet e alfabetit…

..ku dihet qartesisht qe gati gjysma e firmetareve te deklarates se panvarsise ne 1912 ishin hoxhallare.

Pse u sugjerua alfabeti latin?

…sepse shteti Osman po biente, shqiptareve per te mbijetuar u duhej te adoptoheshin me kontinentin plake…

Ajka e hoxhallareve historikisht ka ngrahur per kete komb/atdhe/vatan….me shume se kushdo nga fe te tjera…

..qe ne vetvete hedh poshte tezat perçarese dhe dashakeqe sikur gjoja Islami eshte kunder kombit ..

…mjafton te shikojme listat e ushtrise se UÇK-se ne 1999 dhe do te shihni me dhjetera hoxhallare qe luftuan per atdhe dhe vatan..dhe askush nga fe te tjera…

Përfundimisht, nese don qe te qendrosh Shqiptar! Qendro musliman! Perqafo Islamin

Azem Kovaçi. Nentor 2024