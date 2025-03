Huawei lançon smartfonin e palosshëm Pura X me ekran të pazakontë 6.3-inç dhe 16:10

Pura X është një smartfon me ekran 6.3-inç 16:10. Kjo do të thotë se është më i gjerë dhe ngjan më shumë si një tablet krahasuar me telefonët e tjerë të kësaj kategorie.

Për shkak të sanksioneve që e ndalojnë telefonin më të fundit me ekran me palosje në Europë dhe SHBA, shumica e përdoruesve mund të mos e kenë kurrë në duar atë por thjeshtë ta shohin.

Nuk është aq i pazakontë sa telefoni i tri-palosshsëm Mate XT por diferencohet nga të tjerë. Duke u palosur, Pura X merr formën e një telefoni me ekran 3.5-inç katror dhe sjell sistemin e kamerave të pasme në pamje të parë.

Pajisja kushton 1,037 dollarë. Është telefoni i parë Huawei që nuk ka asnjë komponent të Android. Operon me një version të HarmonyOS që kompania e prezantoi në Nëntor.

Gjithashtu përfshin Xiaoyi, asistentin AI që përdor teknologjinë e DeepSeek për të fuqizuar modelin e Pangu të Huawei.