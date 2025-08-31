Hulumtim: Rreth 60 përqind e Gjeneratës Z në ShBA mbështesin Hamasin në vend të Izraelit

Rreth 60 përqind e Gjeneratës “Z” në Shtetet e Bashkuara të Amerikës (ShBA) mbështesin grupin palestinez të rezistencës Hamas në vend të Izraelit në luftën e Tel Avivit në Gaza, tregoi një hulumtim i ri.
Si pjesë e një serie të gjerë pyetjesh, në anketë iu është kërkuar të anketuarve online: “Në konfliktin Izrael-Hamas, a mbështesni më shumë Izraelin apo Hamasin?”
Sipas këtij hulumtimi online të publikuar këtë javë, 60 për qind e të rinjve ndërmjet moshës 18 dhe 24 vjeç kanë shprehur mbështetje për Hamasin në vend të Izraelit.
Midis grupeve mosha që kanë marrë pjesë në anën e Izraelit ishin: 25–34-vjeçarët me 65 për qind, 35–44-vjeçarët me 70 për qind, 45–54-vjeçarët me 74 përqind, 55–64-vjeçarët me 84 përqind dhe ata mbi 65 vjeç me 89 për qind.
Anketa gjithashtu tregoi se të anketuarit ishin të ndarë baraz rreth pyetjes nëse Izraeli kryen gjenocid në Gaza, me një përqindje 50-50.
Gjithashtu u zbulua se një shumicë e lehtë e të anketuarve (51 për qind) beson se kritika ndaj Izraelit lidhet më shumë me shqetësim për të drejtat e njeriut të palestinezëve sesa me antisemitizmin.
Anketën, të kryer nga “The Harris Poll” dhe “HarrisX” midis 20 dhe 21 gushtit me 2,025 të anketuar të regjistruar dhe një marginë gabimi prej 2,2 për qind, u citua gjerësisht si provë për një ndryshim themelor në opinionin publik amerikan.
Që nga tetori 2023, Izraeli ka vrarë 63.459 palestinezë në Gaza. Fushata ushtarake ka shkatërruar enklavën, e cila po përballet me urinë.
Në nëntor të vitit të kaluar, Gjykata Penale Ndërkombëtare ka lëshuar urdhërarreste për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Izraeli po përballet gjithashtu me një padi për gjenocid para Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë për shkak të luftës në enklavë.