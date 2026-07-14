Humb jetën një person në një vetaksident me traktor në Greminik të Klinës

Një person ka humbur jetën si pasojë e një vetaksidenti me traktor që ka ndodhur sot në fshatin Greminik të Komunës së Klinës.
Rastin për tëvë1.info e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë për rajonin e Pejës, Fadil Gashi, i cili ka bërë të ditur se aksidenti ka ndodhur rreth orës 14:55.
Sipas tij, viktima, derisa ishte duke lëvizur me traktor, është rrokullisur, me ç’rast ka pësuar lëndime të rënda.
“Mjeku kujdestar e ka konstatuar vdekjen në vendin e ngjarjes. Në vendin e ngjarjes janë të gjitha njësitë kompetente dhe mjekësia ligjore. Trupi i pajetë i viktimës, me urdhër, është dërguar në obduksion”, ka deklaruar Gashi.
Në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitë kompetente, të cilat po merren me procedurat e mëtejshme për zbardhjen e rrethanave të aksidentit.