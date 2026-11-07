Humbja e Trump-it: si ndryshojnë tani aleancat amerikane në Lindjen e Mesme

Vendet e Gjirit kërkojnë autonomi nga Uashingtoni dhe një rend të ri rajonal
Zgjedhjet e mesmandatit në SHBA u zhvilluan nën hijen e shqetësimeve ekonomike, por rezultatet treguan se pakënaqësia e votuesve kishte edhe një dimension të rëndësishëm të politikës së jashtme.
Lufta kundër Iranit dhe mbështetja e pakushtëzuar amerikane për qeverinë izraelite u kthyen në dy prej çështjeve që rënduan mbi republikanët.
Humbja e të dy dhomave të Kongresit dhe kalimi në anën demokrate i disa shteteve tradicionalisht republikane, shënuan një goditje të fortë për Donald Trumpin.
Ironia është se presidenti amerikan synonte ndryshimin e regjimit në Teheran, por rezistenca iraniane ndikoi në ndryshimin e ekuilibrit politik në Uashington.
Rezultati përbën gjithashtu një sinjal për lobin pro-izraelit dhe veçanërisht për AIPAC-un, organizatën që prej vitesh investon shuma të mëdha për të mbështetur kandidatë që mbrojnë politikën izraelite.
Në disa gara, kandidatët e mbështetur prej saj u përballën me vështirësi, ndërsa lidhja me këtë lobim u kthye në një barrë elektorale. Rasti i Miçiganit ishte domethënës.
Demokrati Abdul El-Sayed fitoi garën për Senat duke vënë në qendër interesat amerikane. Kundërshtarët e tij u përpoqën ta shndërronin fushatën në një referendum për qëndrimin ndaj Izraelit, por kjo strategji nuk dha rezultatin e pritshëm.
Shumë votues ishin më të shqetësuar për pasojat ekonomike të luftës dhe për koston që ndërhyrjet ushtarake po i shkaktonin vendit.
Ndërkohë, vendet e Gjirit Persik po përpiqen të rishikojnë marrëdhëniet me SHBA-në. Arabia Saudite, Katari dhe Emiratet e Bashkuara Arabe e kishin mirëpritur premtimin e Trumpit për t’i dhënë fund luftërave të pafundme amerikane në rajon.
Por zhvillimet e fundit i kanë bindur se varësia nga Uashingtoni mund të sjellë më shumë rreziqe sesa siguri.
Ndryshe nga Izraeli, që mbështetet te fuqia ushtarake amerikane, vendet e Gjirit ofrojnë edhe përfitime ekonomike dhe strategjike për SHBA-në.
Ato kanë premtuar investime prej triliona dollarësh në ekonominë amerikane, ndërsa Katari dhe Omani kanë luajtur vazhdimisht rolin e ndërmjetësve diplomatikë në konfliktet e rajonit.
Megjithatë, pikërisht këto vende kanë përballuar një pjesë të konsiderueshme të pasojave ekonomike të përplasjes mes SHBA-së, Izraelit dhe Iranit. Pakënaqësia ndaj Trumpit dhe lëvizjes MAGA është bërë gjithnjë e më e dukshme në kryeqytetet e Gjirit.
Premtimi për t’i dhënë fund ndërhyrjeve ushtarake nuk u përmbush, ndërsa politika amerikane u përfshi sërish në një konflikt që i shërbente kryesisht axhendës së kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu.
Për këtë arsye, në kryeqytetet e Gjirit po fiton terren ideja e një Lindjeje të Mesme më pak të varur nga Uashingtoni. Një Amerikë më e parashikueshme, që nuk përfshihet në çdo konflikt rajonal, po shihet gjithnjë e më shumë si një alternativë e preferueshme ndaj një aleati që mund të ndryshojë papritur drejtim.
Disfata elektorale e Trumpit mund ta përshpejtojë këtë proces. Vendet e Gjirit pritet të kërkojnë partneritete më të gjera me Evropën dhe aktorë të tjerë ndërkombëtarë, duke ruajtur njëkohësisht marrëdhëniet me SHBA-në.
Por zgjidhja afatgjatë duhet të vijë nga vetë rajoni. Vendet e Gjirit dhe Irani duhet të ndërtojnë një marrëveshje mosagresioni dhe një mekanizëm të përbashkët sigurie, pa e vendosur Uashingtonin në qendër të çdo vendimmarrjeje.
Katari mund të luajë një rol kyç në këtë proces, duke shërbyer si ndërmjetës mes palëve që kanë shumë pak besim te njëra-tjetra. Megjithatë, koha është e kufizuar.
Sepse i dobësuar politikisht, Trump mund të tundohet të ndërmarrë veprime ushtarake për të rikuperuar autoritetin e humbur.
Nga ana tjetër, Irani mund të jetë më i gatshëm për kompromis, pasi zgjedhjet amerikane kanë përfunduar dhe nuk ekziston më arsyeja për t’i mohuar presidentit amerikan një fitore diplomatike përpara votimit.
Mesazhi i zgjedhjeve, është se një pjesë e elektoratit amerikan kërkon më pak ndërhyrje ushtarake dhe më shumë përqendrim te problemet e brendshme.
Për vendet e Gjirit, kjo mund të jetë mundësia për të marrë më shumë përgjegjësi për sigurinë e tyre dhe për të ndërtuar një rend rajonal më të pavarur nga vendimet e Uashingtonit. /tesheshi