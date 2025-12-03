Hungaria zotohet të kundërshtojë planin e BE-së për të hequr gradualisht karburantin rus

Hungaria të mërkurën u zotua të nisë “menjëherë” një padi ligjore sapo plani i Bashkimit Evropian (BE) për të hequr gradualisht importet e karburanteve fosile ruse të miratohet zyrtarisht, transmeton Anadolu.
“Sapo plani RePowerEU të miratohet zyrtarisht, ne do ta kundërshtojmë menjëherë atë para Gjykatës së Drejtësisë të BE-së. Procedurat ligjore do të fillojnë pa vonesë”, tha ministri i Jashtëm hungarez, Peter Szijjarto, në platformën amerikane të mediave sociale X.
“Puna përgatitore është tashmë duke u zhvilluar. Ne do të bëjmë gjithçka që është e nevojshme për të mbrojtur sigurinë energjetike të Hungarisë”, tha ai.
Më herët gjatë ditës, BE-ja tha se do të ndalojë “në mënyrë efektive dhe të përhershme” importin e gazit rus dhe do të shkojë drejt heqjes graduale të naftës ruse sipas marrëveshjes së përkohshme politike të arritur nga Parlamenti Evropian dhe Këshilli Evropian.