Hungaria zotohet të kundërshtojë planin e BE-së për të hequr gradualisht karburantin rus

Hungaria të mërkurën u zotua të nisë “menjëherë” një padi ligjore sapo plani i Bashkimit Evropian (BE) për të hequr gradualisht importet e karburanteve fosile ruse të miratohet zyrtarisht, transmeton Anadolu.

“Sapo plani RePowerEU të miratohet zyrtarisht, ne do ta kundërshtojmë menjëherë atë para Gjykatës së Drejtësisë të BE-së. Procedurat ligjore do të fillojnë pa vonesë”, tha ministri i Jashtëm hungarez, Peter Szijjarto, në platformën amerikane të mediave sociale X.

“Puna përgatitore është tashmë duke u zhvilluar. Ne do të bëjmë gjithçka që është e nevojshme për të mbrojtur sigurinë energjetike të Hungarisë”, tha ai.

Më herët gjatë ditës, BE-ja tha se do të ndalojë “në mënyrë efektive dhe të përhershme” importin e gazit rus dhe do të shkojë drejt heqjes graduale të naftës ruse sipas marrëveshjes së përkohshme politike të arritur nga Parlamenti Evropian dhe Këshilli Evropian.

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI