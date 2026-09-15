Huthët kërkojnë kontrollin e plotë të Jemenit

Analisti jemenas i sigurisë dhe inteligjencës, Mohammed al-Basha, ka thënë se Huthët, të lidhur me Iranin, synojnë të marrin kontrollin e plotë të Jemenit.
Sipas tij, grupi kërkon të njihet si qeveria e vendit dhe të kontrollojë burimet, hapësirën ajrore dhe portet detare. Më pas, ata do të kërkonin negociata me palët e tjera jemenase dhe njohje nga Arabia Saudite.
Al-Basha tha gjithashtu se, edhe nëse Huthët marrin kontrollin e të gjithë vendit, ata mund të kërkojnë nga Riadi një paketë shumë miliardëshe për dëmshpërblime dhe rindërtim.
Ai shtoi se Irani ka ndihmuar në fuqizimin e Huthëve, por nuk ka kontroll të plotë mbi vendimmarrjen e tyre. Sipas tij, Huthët mund të mbijetojnë edhe pa mbështetjen e Iranit. /mesazhi