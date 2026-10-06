Huthinjtë po fillojnë të humbin terren, Pakti i Mekës ka gati ndërhyrjen

Forcat qeveritare kanë rimarrë Moçën dhe zona strategjike pranë Bab El-Mandeb
Forcat e qeverisë së njohur ndërkombëtarisht në Jemen, kanë nisur një kundërofensivë të gjerë kundër Huthinjve, duke pretenduar se kanë rimarrë kontrollin e qytetit portual strategjik Moça dhe të zonave pranë ngushticës Bab El-Mandeb.
Operacioni, i mbështetur nga sulme ajrore saudite, përbën përpjekjen më të rëndësishme të forcave qeveritare për të ndryshuar raportin e forcave që prej përparimit të shpejtë të milicisë rebele gjatë muajit shtator.
Sipas agjencisë shtetërore kineze Xinhua, forcat e quajtura “Mburoja e Kombit”, Brigadat e Gjigantëve dhe Rezistenca Tihama hynë në Moça pas luftimeve të ashpra në periferi të qytetit.
Një burim ushtarak i cituar nga agjencia Saba tha se një numër i paspecifikuar luftëtarësh huthinjsh u vranë, u plagosën ose u kapën, ndërsa të tjerë u tërhoqën nga zona.
Megjithatë, pretendimi për rimarrjen e plotë të qytetit mbetet i kontestuar. Një burim në terren i tha Xinhua-s se forcat qeveritare nuk kishin marrë ende kontrollin e Moçës apo të portit, duke e cilësuar njoftimin si një shpallje të parakohshme të fitores në kuadër të luftës së propagandës.
Edhe rebelët i kanë mohuar humbjet territoriale të raportuara nga qeveria. Moça ka rëndësi të veçantë strategjike për shkak të pozicionit të saj në Detin e Kuq, në veri të Bab El-Mandebit, korridorit detar që lidh Detin e Kuq me Gjirin e Adenit dhe përbën një nga rrugët kryesore të transportit ndërkombëtar mes Azisë dhe Evropës.
Huthinjtë e morën qytetin në fillim të shtatorit, gjatë një ofensivë që zgjeroi ndjeshëm praninë e tyre pranë kësaj ngushtice.
Sipas Al Jazeera-s, forcat qeveritare pretendojnë gjithashtu se kanë rimarrë Dhubabin, në afërsi të Bab El-Mandebit, ndërsa operacioni është pjesë e një fushate më të gjerë të quajtur “Agimi i Jemenit”, që synon rikthimin e territoreve të kontrolluara nga rebelët dhe, në një fazë të mëvonshme, edhe kryeqytetin Sana.
Ofensiva po zhvillohet me mbështetje të gjerë ajrore saudite. Sipas autoriteteve jemenase, rreth 100 avionë luftarakë sauditë janë përfshirë në operacion dhe janë kryer më shumë se 1.100 sulme. Shifrat për viktimat nuk janë verifikuar në mënyrë të pavarur.
Në këtë përshkallëzim, një tjetër zhvillim po merr rëndësi rajonale. Turqia dhe Pakistani kanë rënë dakord për një dislokim të shpejtë ushtarak në kuadër të Paktit të Mbrojtjes së Mekës, me synim forcimin e sigurisë së Arabisë Saudite pas kërcënimeve të Huthëve ndaj Mekës dhe Medinës.
Konflikti në Jemen nisi në fund të vitit 2014, kur huthinjtë morën Sananë dhe pjesën më të madhe të veriut të vendit. Arabia Saudite ndërhyri ushtarakisht në vitin 2015 në mbështetje të qeverisë.
Armëpushimi i ndërmjetësuar nga OKB-ja në vitin 2022 uli ndjeshëm intensitetin e luftimeve, por përshkallëzimi i fundit po sjell përplasjen më të madhe mes palëve prej disa vitesh.
Por edhe nëse forcat qeveritare konsolidojnë kontrollin mbi Moçën dhe Dhubabin, huthinjtë mbeten në gjendje të godasin me raketa dhe dronë nga zonat e brendshme të Jemenit. \tesheshi