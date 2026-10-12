Huthinjtë shpallen organizatë terroriste: çfarë ndryshon tani?

Vendimi nga qeveria e ligjshme e Jemenit pas sulmit të fundit në Riad
Qeveria e Jemenit, e mbledhur në Aden, miratoi të dielën projektligjin pas një prezantimi nga ministri i Çështjeve Ligjore dhe urdhëroi përfundimin e procedurave kushtetuese e ligjore për ratifikimin e tij.
Kryeministri Shaja Aal-Zindani u kërkoi institucioneve të kalojnë nga reagimi ndaj ngjarjeve te veprimi parandalues, duke rritur gatishmërinë e forcave të armatosura, strukturave të sigurisë dhe të Rezistencës Popullore.
Vendimi u mor një ditë pas sulmit ndaj aeroportit ndërkombëtar King Khalid në Riad, ku sipas autoriteteve saudite humbën jetën 12 persona dhe u plagosën 309 të tjerë.
Viktimat përfshinin shtetas sauditë dhe të huaj. Sulmi shkaktoi ndërprerjen e përkohshme të operacioneve të aeroportit dhe anulime të shumta fluturimesh. Të dielën u raportua edhe një goditje tjetër në terminalin e aeroportit, çka e thelloi krizën e sigurisë.
Për autoritetet e Riadit dhe qeverinë jemenase, sulmet nuk janë thjesht incidente ushtarake, por kërcënim i drejtpërdrejtë ndaj infrastrukturës civile dhe stabilitetit rajonal.
Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, e cilësoi sulmin një përshkallëzim të rrezikshëm, duke paralajmëruar se goditjet po e shtyjnë rajonin drejt një spiraleje dhune.
Por çfarë ndryshon konkretisht me shpalljen e huthinjve organizatë terroriste?
Së pari, nëse projektligji miratohet përfundimisht dhe zbatohet, ai mund të krijojë bazë ligjore për ndjekjen penale të veprimtarive që lidhen me grupin dhe të personave apo subjekteve që e financojnë ose e mbështesin.
Kjo mund të godasë burimet financiare, rrjetet e furnizimit dhe bashkëpunëtorët e tij brenda territorit ku qeveria e njohur ndërkombëtarisht ushtron autoritet. Megjithatë, efektet konkrete do të varen nga përmbajtja përfundimtare e ligjit dhe aftësia e institucioneve për ta zbatuar.
Së dyti, vendimi ka një rëndësi të fortë politike. Qeveria e Adenit synon ta paraqesë konfliktin si përpjekje për rikthimin e sovranitetit kombëtar dhe për t’i dhënë fund pushtetit të huthinjve, të cilin e akuzon se financohet dhe drejtohet nga Irani.
Për grupin, një klasifikim i tillë mund të ngushtojë hapësirën për marrëveshje politike dhe ta bëjë më të vështirë përfshirjen e tij në proceset e ardhshme të negociatave.
Megjithatë, shpallja nga qeveria jemenase nuk do të thotë se huthinjtë klasifikohen automatikisht si organizatë terroriste nga të gjitha shtetet. Shtetet e Bashkuara i kanë vendosur më herët nën këtë kategori dhe kanë marrë masa financiare kundër individëve e rrjeteve që dyshohet se i mbështesin.
Kjo tregon se presioni ekonomik mund të jetë një instrument i rëndësishëm, por jo domosdoshmërisht i mjaftueshëm për të ndalur veprimtarinë e grupit.
Një tjetër rrezik është ndikimi mbi popullsinë civile. Jemeni varet nga furnizimet dhe ndihma humanitare, ndaj zbatimi i masave kundër financimit të huthinjve duhet të shmangë pengesat ndaj importeve të ushqimeve, ilaçeve dhe mallrave jetike.
Edhe praktika amerikane ka parashikuar përjashtime të posaçme për transaksione humanitare, pikërisht për të kufizuar pasojat mbi civilët.
Në fund, pyetja kryesore mbetet nëse projektligji do të shoqërohet me një strategji më të gjerë politike dhe ushtarake. Pas sulmeve ndaj Riadit, Arabia Saudite mund të shtojë presionin ushtarak, ndërsa huthinjtë kanë kërcënuar me goditje të tjera.
Përshkallëzimi mund të prekë edhe transportin ajror, tregtinë dhe sigurinë e rrugëve detare pranë Detit të Kuq e ngushticës Bab el-Mandeb.
Pra, vendimi i qeverisë jemenase është një hap i rëndësishëm politik dhe ligjor, por jo zgjidhje më vete.
Efekti i tij do të matet nga aftësia për të kufizuar financimin dhe kapacitetet ushtarake të huthinjve, pa e zhytur më tej Jemenin në një konflikt që prej vitesh ka shkatërruar vendin dhe ka rënduar mbi miliona civilë. \tesheshi