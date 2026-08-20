Huthit e Jemenit pretendojnë se “me sukses” goditën dy objektiva saudite me drone

Huthit e Jemenit thanë të enjten se kanë kryer dy sulme të ndara me dronë, duke synuar një objekt të Aramco-s dhe një objektiv “të ndjeshëm” në aeroportin e Najranit, në jugperëndim të Arabisë Saudite, transmeton Anadolu.
Në një postim në rrjetet sociale, zëdhënësi i Huthive, Yahya Saree, tha se grupi ka kryer dy “operacione ushtarake” me nga një dron secili, duke shtuar se të dy operacionet kanë “arritur me sukses objektivat e tyre”.
“I pari synoi një objektiv të ndjeshëm të armikut saudit në aeroportin e Najranit, ndërsa i dyti synoi Aramco Najran”, pretendoi Saree.
Ai shtoi se sulmet u kryen në përgjigje ndaj një shkeljeje të hapësirës ajrore nga Arabia Saudite, që pretendohet se përfshinte përdorimin e dy dronëve në provincën veriperëndimore Saada të Jemenit.
Riadi ende nuk ka reaguar ndaj pretendimeve të zëdhënësit.