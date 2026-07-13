Huthit në Jemen: Arabia Saudite shënjestroi aeroportin ndërkombëtar të Sanas

Huthit e mbështetur nga Irani në Jemen njoftuan se forcat e Arabisë Saudite shënjestruan aeroportin ndërkombëtar në kryeqytetin Sana, transmeton Anadolu.
Zëdhënësi ushtarak i Huthive, Yahya Saree tha se forcat e Arabisë Saudite kryen sulm ajror në aeroportin ndërkombëtar të Sanas.
Ai pohoi se sulmi ajror i dha fund procesit të uljes së tensionit në rajon. Duke argumentuar se sulmi nuk do të mbetet pa përgjigje, Saree pohoi se Arabia Saudite duhet të mbajë pasojat e këtij veprimi.
Ministri i Mbrojtjes i Jemenit, Tahir al-Ukayli në deklaratën e tij të fundit tha se avionët iranianë shkelën hapësirën ajrore të vendit dhe shtoi se do t’i përgjigjen ushtarakisht këtyre shkeljeve.
Ministri i Informacionit i Jemenit, Muammar al-Iryani njoftoi se Huthit ndaluan një aeroplan që i përkiste Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq (ICRC) në aeroportin e Sanas, nuk e lejuan avionin të largohej nga aeroporti dhe arrestuan pilotin dhe bashkëpilotin.
Në Jemen, Huthit e mbështetur nga Irani kanë kontrolluar kryeqytetin Sana dhe disa rajone që nga shtatori 2014.
Forcat e koalicionit të udhëhequra nga Arabia Saudite kanë ofruar mbështetje ushtarake për qeverinë e Jemenit, e cila është pranuar nga komuniteti ndërkombëtar me bazë në Aden, që nga marsi i vitit 2015.