Shefja e BE-së për ndihmat humanitare: Kushtet në Gaza janë “të padurueshme”

Komisarja e BE-së për Barazi, Gatishmëri dhe Menaxhim të Krizave, Hadja Lahbib, e përshkroi situatën humanitare në Gaza si “të padurueshme”, duke bërë thirrje për qasje humanitare në enklavë dhe për angazhim më të madh politik nga autoritetet izraelite, transmeton Anadolu.
“Kam mbetur pa fjalë për ta përshkruar këtë situatë. Nëntë muaj pas të ashtuquajturit armëpushim, bombardimet vazhdojnë, sëmundjet po përhapen dhe njerëzit po vdesin. Situata humanitare është e padurueshme”, u tha Lahbib gazetarëve para një takimi të ministrave të Jashtëm të BE-së në Bruksel.
Ajo tha se organizatave humanitare duhet t’u lejohet të veprojnë në Gaza, duke argumentuar se “ka një mungesë të qartë të vullnetit politik dhe angazhimit nga autoritetet izraelite”.
“Duhet të kemi qasje në Gaza, duhet të kemi mundësinë të rihapemi”, tha ajo.
Lahbib mbrojti gjithashtu rolin e agjencisë së OKB-së për refugjatët palestinezë, duke theksuar se “UNRWA është thelbësore dhe se stafi i saj, përfshirë mijëra mjekë, infermierë dhe mësues, është pjesë e zgjidhjes”.
“Gjithçka bie ndesh me të drejtën ndërkombëtare humanitare”, tha ajo.
Lahbib tha se ministrat e jashtëm të BE-së do të diskutojnë një dokument me opsione të paraqitur nga Komisioni Evropian, i cili përfshin masa që lidhen me vendbanimet izraelite. “Ne shohim gjithnjë e më shumë kolonë të dhunshëm që po marrin territore, duke zgjeruar territoret e tyre me mbështetjen e ushtrisë izraelite”, tha ajo.
Duke folur për Libanin, Lahbib tha se situata në jug të vendit mbetet “shumë e brishtë” pavarësisht armëpushimit, me sulme që vazhdojnë. Ajo paralajmëroi kundër krijimit të “një situate të ngjashme me Gazën” në jug të Libanit, me “një krizë të zgjatur, vuajtje të mëdha dhe nevoja të mëdha humanitare”.