Funerali i Khameneit: humbja e tretë e SHBA-së në luftën kundër Iranit

Dyzet milionë njerëz në gjashtë ditët e zisë, një shifër që mediat perëndimore janë përpjekur ta minimizojnë
Mund të thuhet me siguri se funerali i Ajatollah Ali Khameneit ishte më i madhi në histori, i pakrahasueshëm në numër pjesëmarrësish nga çdo udhëheqës tjetër perëndimor i kohëve të fundit, qoftë politik apo shpirtëror, dhe me sa duket, madje edhe nga ndonjë udhëheqës i së kaluarës.
Sipas mediave iraniane, mbi dyzet milionë njerëz morën pjesë në gjashtë ditët e zisë, një shifër që mediat perëndimore janë përpjekur në çdo mënyrë ta minimizojnë, siç dëshmohet nga fakti se shumë prej tyre kanë raportuar, pavarësisht imazheve të pakundërshtueshme, për “ mijëra ” njerëz.
Sigurisht, shifrat iraniane mund të jenë të ekzagjeruara, por ato janë sigurisht shumë më të larta se 2 milionë njerëzit që morën pjesë në funeralin e Gandhit dhe 3 milionët që morën pjesë në funeralin e Gjon Palit II, për të përmendur dy nga ngjarjet e funeralit me më shumë pjesëmarrje.
Një media autoritative si Financial Times shkroi për një shifër që do të kishte luhatur midis 12 dhe 15 milionë, shifra shumë larg atyre të komunikuara nga Teherani, por prapëseprapë shumë të larta.
Jo vetëm shifrat, por media perëndimore minimizoi edhe vërtetësinë e pjesëmarrjes. Në këtë pikë, mohimi i Guardian duket më shumë se bindës: “Do të ishte gabim t’i shihje pjesëmarrësit e procesionit si robotë në formë njeriu ose si qytetarë të varfër që kanë nevojë për një sanduiç falas. Shumë prej tyre ishin njerëz të arsimuar që donin të tregonin kundërshtimin e tyre ndaj asaj që e shihnin si vrasje pa gjyq të udhëheqësit të tyre, pavarësisht nga pikëpamjet e tyre të përgjithshme për regjimin”.
Shumë nga miliona njerëz që dolën në funeral donin të tregonin kundërshtimin e tyre ndaj vrasjes së udhëheqësit të tyre, pavarësisht pikëpamjeve të tyre më të gjera për regjimin.
Pjesëmarrja në funeral ishte gjithashtu një gjest rebelimi për viktimat dhe dëmin e shkaktuar Iranit nga agresioni i paligjshëm dhe i pajustifikuar i Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit, një mënyrë për t’i dërguar botës një mesazh rreth padrejtësisë dhe arrogancës së pësuar.
Sa i përket viktimave të luftës, të cilat kanë shkaktuar një zemërim kaq popullor, ia vlen të ndalemi në një paralele të thjeshtë. Viktimat civile në Iran, sipas Aktivistëve të të Drejtave të Njeriut në Iran (HRANA), një organizatë joqeveritare me seli në SHBA, janë të paktën 1.701 (por mbi 700 viktima nuk janë identifikuar).
Këto vdekje u regjistruan nga 28 shkurti deri më 7 prill 2026, dita e fundit para të ashtuquajturit armëpushim. Pra në vetëm 39 ditë konflikt. Pjesëmarrja masive e popullit iranian në funeralin e Ajatollahut shënon humbjen e dytë të Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit.
Për dekada të tëra, mediat e lëna pas ndryshimit të regjimit iranian kanë folur për një sistem qeverisjeje jopopullor me popullsinë, për një Ajatollah të urryer. Pavarësisht nëse kjo rrëfim është i vërtetë apo jo, kjo pjesëmarrje është një pengesë.
Irani nuk ka qenë kurrë më i bashkuar (sigurisht, si në çdo shtet, ka kundërshtime, por ajo që shihet në Shtetet e Bashkuara ose Izrael, për të përmendur vetëm dy, është shumë më substanciale).
Pas disfatës në luftime të hapura, kjo është disfata e dytë për sulmuesit, të bindur se sulmi i papritur dhe vrasja masive e zyrtarëve më të lartë të shtetit, veçanërisht Ajatollahut, do të shkaktonte ndryshim të regjimiy.
Ndodhi pikërisht e kundërta. Së fundmi, funerali i Khameneit u dha një goditje të mëtejshme sulmuesve, këtë herë në Irak, ku u zhvillua një pjesë e ceremonisë mortore me trupin që u çua në procesion drejt vendeve të shenjta shiite.
Edhe këtu, një “turmë e madhe” irakianësh, siç raportoi televizioni italian RAI, u mblodhën rreth Ajatollahut. Kjo turmë sinjalizon humbjen e tretë dhe të dhimbshme strategjike për Shtetet e Bashkuara dhe Izraelin, të cilët, që nga pushtimi i Irakut në vitin 1990 dhe pushtimi i vitit 2003, me siguri do ta shndërronin vendin e Lindjes së Mesme në një koloni perëndimore armiqësore ndaj Iranit. /tesheshi