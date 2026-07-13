KFOR kryen stërvitje pranë Bondsteel

Ushtarët e caktuar në Komandën Rajonale-Lindje (RC-E), pjesë e misionit të udhëhequr nga NATO, KFOR, zhvilluan një stërvitje për reagim ndaj rrëzimit të një avioni pranë Kampit Bondsteel, duke forcuar koordinimin shumëkombësh mjekësor dhe kapacitetet e reagimit të shpejtë në të gjithë zonën e operimit.
Stërvitja mblodhi ekuipazhe ajrore, personel mjekësor të fluturimeve dhe pjesëmarrës në role të ndryshme për të ushtruar procedurat e triazhimit, trajtimit dhe evakuimit të të lënduarve, duke përmirësuar njëkohësisht ndërveprueshmërinë ndërmjet njësive të KFOR-it. Kjo ndihmon që personeli të mbetet i gatshëm për t’iu përgjigjur shpejt dhe në mënyrë efektive situatave emergjente.