Mercedes pritet të nis prodhimin e “motorit V8 të motorëve elektrikë”

Sipas raportimeve të portalit të specializuar të automobilizmit Revija HAK, Mercedes po përgatitet për një fazë të re të zhvillimit të sistemeve të lëvizjes, ku është në zhvillim një koncept që kompania e përshkruan si “motor V8 i motorëve elektrikë”.
Edhe pse vetë termi duket kontradiktor, bëhet fjalë për një emërtim marketingu dhe teknik që Mercedes e përdor për gjeneratën e re të sistemeve të elektrifikuara me performancë të lartë, ku motorët elektrikë dhe sistemet hibride synojnë të imitojnë fuqinë, karakterin dhe performancën e motorëve tradicionalë V8 me benzinë.
Sipas informacioneve të disponueshme, qëllimi i prodhuesit është të ruajë emocionin dhe performancën që motorët V8 kanë përfaqësuar për vite me radhë në modelet AMG, por me konsum dukshëm më të ulët dhe në përputhje me standardet e reja mjedisore.
Ekspertët theksojnë se Mercedes paralelisht po zhvillon një gjeneratë të re të sistemeve të elektrifikuara brenda divizionit AMG, ku gjithnjë e më shpesh po kombinohen motorët me djegie të brendshme dhe motorët elektrikë të fuqishëm për të arritur performancë dhe efikasitet më të lartë.
Ky trend është pjesë e strategjisë më të gjerë të industrisë së automobilave, ku prodhuesit e veturave luksoze dhe sportive po përpiqen të balancojnë kalimin drejt automjeteve elektrike me ruajtjen e “zërit dhe ndjesisë” karakteristike të motorëve të fuqishëm me djegie të brendshme.
Mercedes ende nuk ka publikuar detaje për prodhimin serik apo specifikat e sakta teknike të këtij sistemi.