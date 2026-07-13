Strategjia e re e Porsche: Më pak vetura, më shumë para

Viti 2023 ishte viti më i mirë i Porsche për sa i përket shitjeve, me 320,221 vetura të dërguara klientëve në të gjithë botën.
Megjithatë, shumë gjëra kanë ndryshuar në dy vitet që pasuan.
Një rënie e ndjeshme në Kinë, e nxitur nga rritja e konkurrencës lokale, ka ndikuar shumë në rezultatin financiar.
Përveç kësaj, ndërprerja e prodhimit të modeleve Macan dhe 718 në Evropë, pas dështimit të tyre për të përmbushur rregulloret më të fundit të sigurisë kibernetike, e dëmtoi më tej biznesin.
Në vitin 2025, dërgesat ranë në 279,449, afërsisht në nivelet e vitit 2020.
Viti 2026 nuk duket se do të jetë më i mirë, me kërkesën që ka rënë me 15 përqind në tremujorin e parë në 60,991 vetura.
Përballë këtij realiteti të ri, Porsche po kërkon të zvogëlojë kapacitetin e prodhimit për t’u përshtatur më mirë me kërkesën më të dobët.
Megjithatë, CEO Michael Leiters mbetet i bindur se kompania mund të gjenerojë ende fitime më të larta pavarësisht vëllimeve më të ulëta.
Qëllimi është të përqendrohen në marzhe më të forta për produktet ekzistuese dhe të ardhshme, edhe nëse kjo vjen në kurriz të shitjeve të përgjithshme.
Shefi i markës e bëri të qartë qëndrimin: “Porsche duhet të fitojë para edhe me më pak vetura”.