Norvegjia vendos pothuajse ndalim për përdorimin e mjeteve të IA nga nxënësit e shkollës fillore

Norvegjia po vendos pothuajse ndalim për përdorimin e mjeteve të Inteligjencës Artificiale gjeneruese nga nxënësit e shkollës fillore, ndërsa gjithashtu kufizon përdorimin e tyre në arsimimin e fëmijëve më të rritur për të parandaluar një ndikim negativ në të nxënë, tha të premten kryeministri i vendit.
Duke u përballur me një rënie të gjerë të rezultateve të testeve të arsimit, qeveria në vitin 2024 ndaloi telefonat inteligjentë nga shkollat dhe u ka dhënë mësuesve më shumë kompetenca për të zbatuar disiplinën në klasë.
Përdorimi i inteligjencës artificiale rrit rrezikun që fëmijët e vegjël të anashkalojnë hapa të rëndësishëm në arsimimin e tyre, tha kryeministri Jonas Gahr Stoere në një konferencë për shtyp të premten.
“Gjëja më e rëndësishme në shkollë është që fëmijët tanë të mësojnë të lexojnë, të shkruajnë dhe të bëjnë matematikë”, tha Stoere, duke shtuar se standardet e reja do të vendosen nga viti i ri shkollor që fillon në fund të gushtit.
Qeveria tha se nxënësit nga klasa e parë deri në të shtatën, të moshës 6 deri në 13 vjeç, si rregull i përgjithshëm nuk duhet të përdorin inteligjencën artificiale, ndërsa ata në shkollën e mesme të ulët, të moshës 14 deri në 16 vjeç, mund të përdorin me kujdes mjete nën mbikëqyrjen e mësuesve.
Në arsimin e mesëm të lartë, nga mosha 17 deri në 19 vjeç, nxënësit duhet të mësojnë të përdorin inteligjencën artificiale në mënyrë të përshtatshme në mënyrë që të jenë të përgatitur për arsim dhe punë të mëtejshme, shtoi ajo.
Norvegjia filloi të përdorë kompjuterë në klasa në vitet 1990 dhe tableta pas prezantimit të iPad nga viti 2010 e tutje, duke zvogëluar varësinë nga librat dhe shkrimi me dorë.
Por në një deklaratë të lidhur të premten, qeveria tha gjithashtu se do të propozojë legjislacion për të financuar përdorimin e më shumë librave në klasa, duke përmbysur trendin drejt tabletave kompjuterike.
Qeveria norvegjeze në prill njoftoi gjithashtu plane për të ndaluar fëmijët të përdorin mediat sociale deri në moshën 16 vjeç, duke ndjekur një trend të nisur nga Australia dhe disa vende të tjera për të zvogëluar përdorimin e pajisjeve elektronike nga të rinjtë.