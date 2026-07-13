Renault Megane elektrik ka pësuar një ndryshim të ri dhe një rritje të shpejtë

Renault ka pajisur Megane E-Tech të saj me një bateri të re fosfat litium-hekuri 67 kWh gjatë përditësimit të saj në mes të jetës, që do të thotë se tani pretendon 310 milje të rrezes WLTP.
Kjo është një rritje prej rreth 25 miljesh në versionin para-lift, por do të thotë gjithashtu se – pavarësisht nga një arkitekturë e zbukuruar nga qeliza në paketë – e gjithë makina është tani 20 mm më e lartë.
Edhe më e rëndë, do ta imagjinonim. Në fakt, koha e 0-100 kmh është rritur gjithashtu me një të dhjetë në 7.6 sekonda me të njëjtin motor 217 kuaj fuqi që drejton rrotat e përparme.
Megjithatë, do të shpenzoni më pak kohë në një karikues, sepse aftësia e karikimit të shpejtë DC rritet nga 130 kW në 165 kW.
Një rimbushje prej 15 deri në 80 përqind tani kërkon 24 minuta dhe na është thënë se sustat, amortizatorët dhe drejtimi janë rregulluar gjithashtu.
Nga jashtë, dizajni me sa duket tani është “më i mprehtë”, kështu që gjithçka përpara, përveç dritave, është e re.
Do të dalloni dritat e reja të drejtimit në formë diamanti dhe parakolpin e ri me më shumë ngjyra të trupit. Ekziston gjithashtu një distinktiv i ripozicionuar i Renault dhe një grilë më e madhe false midis dritave.
Ende nuk ka asnjë fjalë për çmimin në Mbretërinë e Bashkuar, por është është thënë se gama tani do të përbëhet nga vetëm dy prerje.
Techno do të jetë niveli fillestar me fellne 19 inç, një pompë nxehtësie dhe dy ekrane 12 inç brenda me Google të integruar.
Esprit Alpine më e bukur shton aliazhe 20 inç, ulëse masazhuese dhe një sistem audio Harman Kardon.