OpenAI nënshkruan një nga marrëveshjet e saj më të mëdha për ndërmarrje me Samsung Electronics

Samsung dhe OpenAI kanë formuar një partneritet rreth prodhimit të gjysmëpërçuesve – Samsung është një nga furnizuesit e çipave të inteligjencës artificiale të OpenAI.
Por partneriteti i tyre më i fundit shkon përtej kësaj. Samsung nënshkroi një marrëveshje me OpenAI dhe po i vë në dispozicion ChatGPT Enterprise dhe Codex të gjithë punonjësve të saj.
Samsung po përshpejton miratimin e inteligjencës artificiale brenda kompanisë, ashtu siç ka bërë edhe jashtë kompanisë gjatë viteve të fundit, transmeton Telegrafi.
Kompania është përqendruar shumë në Galaxy AI për sistemin e saj operativ One UI dhe tani po e shfrytëzon teknologjinë për të zhvilluar produktet e saj të reja.
ChatGPT Enterprise dhe Codex do të vendosen në të gjitha degët e Samsung dhe do të ndihmojnë me punën teknike dhe jo-teknike, zhvillimin e softuerëve, marketingun, zhvillimin e produkteve dhe madje edhe prodhimin.
Edhe pse Codex filloi si një mjet për kodim, është provuar i dobishëm në detyra të tjera si shkrimi, rishikimi dhe debuggingu i kodit, strukturimi i rrjedhave të produktivitetit për një ekip të tërë, etj.
Sipas OpenAI, Codex tani përdoret nga më shumë se 5 milionë njerëz në të gjithë botën dhe ka regjistruar një rritje prej gati 800% që nga 1 shkurti i këtij viti.
Ndoshta kjo nuk është një surprizë duke pasur parasysh që OpenAI është adoptuar tashmë nga shumë emra të mëdhenj në industrinë koreane, përfshirë LG Electronics.
Universiteti Kombëtar i Seulit kohët e fundit e bëri ChatGPT Edu të disponueshëm për rreth 47,000 studentë dhe punonjës.