Forcat izraelite vrasin një të ri palestinez pranë Kudsit

Një palestinez 19-vjeçar u vra sot pasi forcat izraelite hapën zjarr afër Bir Nabala-s, në veriperëndim të Kudsit, tha Shoqata e Gjysmëhënës së Kuqe Palestineze dhe një burim lokal, transmeton Anadolu.
Shoqata e Gjysmëhënës së Kuqe të Palestinës tha se ekuipazhet e saj iu përgjigjën një palestinezi i cili ishte qëlluar për vdekje nga forcat izraelite pranë pengesës së ndarjes në Bir Nabala.
Një burim lokal tha për Anadolu se trupat izraelite qëlluan 19-vjeçarin pranë pengesës së ngritur në tokën që i përket qytetit, duke e goditur në bark.
Viktima u shpall i vdekur pasi ekipet e ambulancës mbërritën në vendngjarje, tha burimi.
Sipas Qendrës së Komunikimit të Qeverisë Palestineze, sulmet dhe sulmet ushtarake të Izraelit nga pushtuesit izraelitë në të gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar që nga 8 tetori 2023, kanë vrarë 1.179 palestinezë, kanë plagosur afro 13 mijë të tjerë dhe kanë çuar në arrestimin e rreth 24 mijë palestinezëve.