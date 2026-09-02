Huthit shprehin solidaritet me Iranin dhe paralajmërojnë vendet që strehojnë forca amerikane

Ministria e Jashtme e drejtuar nga Huthit në Sana ka shprehur solidaritet me Iranin pas sulmeve të Shteteve të Bashkuara në territorin iranian.
Në një deklaratë të publikuar nga agjencia e lajmeve Saba, e kontrolluar nga Huthit, ministria tha se sulmet amerikane nuk do ta dobësojnë vendosmërinë e Iranit.
Sipas deklaratës, Teherani ka të drejtë të përgjigjet ndaj sulmeve amerikane, duke e cilësuar kundërpërgjigjen e Iranit si një të drejtë legjitime sipas ligjit ndërkombëtar.
Huthit akuzuan SHBA-në se po e shtyn rajonin drejt një përshkallëzimi të mëtejshëm dhe thanë se Uashingtoni mban përgjegjësi për pasojat, së bashku me vendet që e mbështesin.
Ministria paralajmëroi gjithashtu vendet që strehojnë forca amerikane, duke thënë se ato mund të përballen me “pasoja”.
Sipas Huthive, regjimet që lejojnë përdorimin e territoreve të tyre si baza për sulme amerikane “duhet të paguajnë çmimin”. /mesazhi