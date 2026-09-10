Hyundai Elantra hibrid i ri, më i fuqishëm – por edhe më ekonomik

Hyundai po përgatit një Elantra Hybrid që premton një kombinim të rrallë: më shumë fuqi, përmasa më të mëdha dhe në të njëjtën kohë konsum edhe më të ulët të karburantit.
Në qershor, Hyundai prezantoi gjeneratën e tetë të Elantra-s, e njohur si Avante në Korenë e Jugut. Modeli i ri sjell një ndryshim të madh në dizajn, një trup më të madh dhe një sistem hibrid më të fuqishëm.
Por ajo që po tërheq më shumë vëmendjen është efikasiteti. Sipas të dhënave të publikuara nga Hyundai dhe të raportuara nga mediat koreane, versioni hibrid me motor 1.6-litër, me katër cilindra, arrin një konsum prej 21.2 kilometra për litër me rrota 17-inç, ekuivalent me rreth 49.9 milje për gallon.
Kjo përfaqëson një përmirësim prej rreth 10 për qind krahasuar me gjeneratën e mëparshme. Modeli i vjetër, me rrota 17-inç, arrinte rreth 19.2 km/l, ndërsa Elantra Hybrid e re arrin gjithashtu rezultate më të mira edhe me konfigurime të tjera të rrotave.
Ajo që e bën rezultatin edhe më interesant është fakti se Elantra e re nuk është vetëm më ekonomike. Motori hibrid i gjeneratës së re zhvillon 155 kuaj fuqi, rreth 16 kuaj fuqi më shumë se modeli aktual.
Pra, Hyundai ka arritur të rrisë fuqinë e motorit, ndërsa njëkohësisht ka përmirësuar efikasitetin e karburantit. Në SHBA, modeli aktual Elantra Hybrid vlerësohet nga EPA me deri në 54 mpg të kombinuara me rrota 16-inç, ndërsa versionet me rrota 17-inç për vitin 2026 zbresin në rreth 50 mpg.
Kjo e vendos modelin e ri të prezantuar në Korenë e Jugut në të njëjtën zonë të efikasitetit, pavarësisht se ai është më i fuqishëm dhe më i rëndë.
Hyundai ende nuk e ka prezantuar zyrtarisht Elantra-n e re për tregun e Amerikës së Veriut. Megjithatë, pritet që debutimi të bëhet së shpejti dhe se versioni amerikan mund të ketë vetëm ndryshime të kufizuara, veçanërisht në sistemin mekanik.
Nëse shifrat aktuale konfirmohen edhe për tregun amerikan, Elantra Hybrid e re mund të bëhet një nga sedanët hibridë më interesantë për konsumatorët që kërkojnë njëkohësisht ekonomi, performancë dhe teknologji moderne.
Më shumë fuqi, më shumë hapësirë dhe rreth 10 për qind më shumë efikasitet – Hyundai po përpiqet të dëshmojë se një makinë më e fuqishme nuk duhet domosdoshmërisht të konsumojë më shumë. /Telegrafi/