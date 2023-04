Hyundai fillon të ndërtojë rover autonom për të eksploruar sipërfaqen e Hënës

Hyundai Motor ka njoftuar planet e saj për të ndërtuar një model të zhvillimit të roverit të eksplorimit hënor në bashkëpunim me institutet kryesore kërkimore koreane në sektorin e hapësirës ajrore. Njësia autonome e drejtimit është projektuar posaçërisht për të eksploruar sipërfaqen e Hënës, e pajisur me teknologji të ndryshme të avancuara me qëllim të ofrimit të një platforme lëvizshmërie të zbatueshme universale për të trajtuar një shumëllojshmëri ngarkesash.

Në vitin 2022, Hyundai Motor Group nënshkroi një marrëveshje të përbashkët shumëpalëshe me gjashtë institute kërkimore koreane në sektorin e hapësirës ajrore për të drejtuar dhe mbështetur një organ konsultativ për të zhvilluar një zgjidhje lëvizshmërie me energji diellore për eksplorimin e sipërfaqes hënore.

Ndër gjashtë institucionet koreane kërkimore të përfshira në projekt janë Instituti i Astronomisë dhe Shkencës Hapësinore të Koresë, Instituti i Kërkimeve të Elektronikës dhe Telekomunikacionit, Instituti Korean i Inxhinierisë së Ndërtimit dhe Teknologjisë së Ndërtimit, Instituti i Kërkimeve të Hapësirës Ajrore të Koresë, Instituti i Kërkimeve të Energjisë Atomike të Koresë dhe Instituti i Teknologjisë së Automjeteve të Koresë, raporton InceptiveMind

Grupi kërkon të kombinojë robotikën dhe teknologjitë autonome me trupin e njohurive të hapësirës ajrore për të krijuar fillimisht një model zhvillimi të lëvizshëm për eksplorimin e hënës.

Roveri do të përdorë robotikën e avancuar dhe teknologjitë autonome të drejtimit të Hyundai Motor Company dhe Kia Corporation, duke përfshirë kamerat dhe LiDAR që mundësojnë aftësi autonome, panele diellore dhe bateri për karikim, dhe motorë elektrikë për sistemin e tij të drejtimit. Përveç kësaj, teknologjia e prodhimit të robotëve të Hyundai Rotem do të përdoret për të zhvilluar një platformë lëvizshmërie me shumë qëllime për eksplorimin e hënës dhe më gjerë.

Komponenti i Hyundai Group do të zërë pjesën e poshtme të roverit, ndërsa pjesa e sipërme do të përbëhet nga ngarkesa shkencore për eksplorimin e sipërfaqes hënore. Roveri do të ketë një funksion të menaxhimit termik dhe mbrojtje nga rrezatimi për t’i bërë ballë mjedisit ekstrem të sipërfaqes hënore.

Pasi të zhvillohet pjesa e poshtme e roverit, trupi konsultativ pret që ai të funksionojë si një platformë lëvizshmërie. Kjo do të mbështesë një pjesë të sipërme që do të mbajë një sërë teknologjish të avancuara për gërmimet, gërmimet dhe eksplorimin njerëzor të sipërfaqes hënore për burime. Njësia e lëvizshmërisë autonome me energji diellore do të peshojë rreth 70 kilogramë.

“Hyundai Motor Group ka deklaruar vazhdimisht se qëllimi i tij është të kontribuojë në zgjerimin e shtrirjes njerëzore dhe fushës së përvojave të lëvizshmërisë njerëzore”, tha Yong Wha Kim, Zëvendës President Ekzekutiv dhe Shef i Qendrës së Planifikimit dhe Koordinimit të departamentit për kërkim dhe zhvillim të Hyundai Motor dhe Kia.

“Krijimi i modelit të zhvillimit të lëvizshmërisë së eksplorimit hënor jo vetëm që pasqyron këtë qëllim, por gjithashtu tregon ambicien tonë për të arritur rezultate të prekshme përballë sfidave të rëndësishme. Me zhvillimin e roverit, ne po lëvizim përtej lëvizshmërisë së tokës, detit dhe ajrit për t’u zgjeruar në lëvizshmërinë hapësinore”, shtoi ajo.

Përpara se roveri të dërgohet në Hënë, Hyundai Group do të kryejë testimin e performancës të bazuar në mision të modelit të zhvillimit në një mjedis që imiton nga afër sipërfaqen hënore në përgatitje për misionin hënor dhe bën përmirësime bazuar në rezultatet e testit.

Pas zhvillimit, testimit dhe përsosjes, plani është që roveri të ulet pranë zonës së polit jugor të Hënës për të kryer misione të ndryshme shkencore. Hyundai Group pret të përfundojë njësinë fillestare të testimit në gjysmën e dytë të vitit 2024 dhe synon të krijojë një model që ka aftësinë e lëshimit në 2027.