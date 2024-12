Hyundai ndan imazhe ngacmuese të modelit të ri Ioniq

Hyundai fillimisht la të kuptohet për një SUV të madh elektrik të prezantuar në Auto Show 2021 në Los Angeles.

Bëhet e ditur se ne do të shohim një version prodhimi të EV muajin e ardhshëm.

Por, transportuesi me emetim zero ka pësuar një ndryshim emri pasi nuk do të quhet Ioniq 7.

Në vend të kësaj, ai do të quhet Ioniq 9,.

Grupi i parë i imazheve ngacmuese tregon formën e Ioniq 9 përpara debutimit të tij të madh në nëntor, me më shumë pamje paraprake që do të pasojnë në javët e ardhshme.

Në thelb, Ioniq 9 do të përdorë arkitekturën E-GMP.

Ndërsa për detaje të tjera, marka do të njoftojë ditëve në vijim.