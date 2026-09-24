Hyundai Tucson XRT 2027 zbulohet: më agresiv në pamje dhe gati për aventura

Hyundai ka zbuluar plotësisht versionin e ri Tucson XRT 2027, variantin më aventurier të gjeneratës së pestë të SUV-it kompakt, i cili sjell një pamje dukshëm më të ashpër dhe më të orientuar drejt aventurës.
Rreth një muaj pas prezantimit të Tucson-it të ri, Hyundai kishte dhënë vetëm një pamje paraprake të versionit XRT. Tani modeli është zbuluar në detaje, me një sërë elementesh të reja që e dallojnë nga versioni standard.
Në pjesën e përparme bie menjëherë në sy grila drejtkëndore me dizajn të ndarë, dukshëm më imponuese se ajo e Tucson-it standard. Poshtë saj është vendosur një mbrojtëse më e madhe, ndërsa mbrojtëset e zeza të harqeve të rrotave i japin SUV-it një pamje më të gjerë dhe më të fuqishme.
Rrotat e zeza kanë gjithashtu një detaj të veçantë: në vend të logos Hyundai, ato mbajnë shkrimin XRT.
Veshjet e zeza anësore nuk janë thjesht sipërfaqe plastike. Hyundai thotë se ato kanë një model të frymëzuar nga karboni i farkëtuar, duke i dhënë më shumë karakter dizajnit.
Në pjesën e pasme, XRT merr një parakolp specifik dhe një tjetër mbrojtëse të poshtme. Në derën e bagazhit janë vendosur logoja XRT dhe ajo HTRAC, e cila tregon se sistemi me të gjitha rrotat aktive është standard.
Edhe kabina është përshtatur me karakterin më aventurier. Tucson XRT vjen me tapete mbrojtëse për të dyja radhët e sediljeve, sedilje me modele ekskluzive për XRT dhe elemente dekorative në ngjyrë metalike të errët.
Ndryshimet nuk përbëjnë një transformim të plotë të brendësisë, por synojnë ta bëjnë kabinën më në harmoni me pamjen e jashtme.
Hyundai nuk e pozicionon XRT-në si një automjet ekstrem për terrene të vështira apo për ngjitje shkëmbinjsh.
Në vend të kësaj, bëhet fjalë për një Tucson që duket më i gatshëm për aventura, duke synuar blerësit që duan një SUV me pamje më të fortë dhe më të përshtatshme për aktivitete në natyrë, pa kërkuar domosdoshmërisht një automjet të specializuar për off-road.
Kjo vjen pas një transformimi të rëndësishëm të Tucson-it të gjeneratës së pestë. Modeli i ri është 60 milimetra më i gjatë dhe 40 milimetra më i gjerë, ndërsa baza e rrotave është zgjatur me 30 milimetra.
Hyundai ka rritur gjithashtu hapësirën mbi kokë për pasagjerët e pasmë me 29 milimetra, ndërsa këndi i hapjes së dyerve të pasme është zgjeruar nga 73 në 83 gradë.
Pavarësisht pamjes më katrore, Tucson-i i ri është edhe më efikas aerodinamikisht se paraardhësi.
Koeficienti i rezistencës së ajrit është ulur nga 0.33 në 0.30, falë një kombinimi të elementeve si grilat aktive të ajrit, rrotat e optimizuara për aerodinamikë dhe një spoileri të ridizajnuar në pjesën e sipërme të pasme.
Hyundai ka shtuar gjithashtu materiale izoluese për të reduktuar rrjedhjet e ajrit dhe ka vendosur një spoiler të ri në pjesën e poshtme të karrocerisë.
Edhe komoditeti akustik është përmirësuar. Paneli i instrumenteve ka më shumë izolim ndaj zhurmës së motorit, ndërsa xhamat e dyerve të përparme janë më të trashë për të ulur zhurmën e erës në shpejtësi të larta.
Mbajtëset e motorit dhe transmisionit janë rishikuar për të reduktuar vibrimet, ndërsa pezullimi është rregulluar për të minimizuar lëvizjet e panevojshme të karrocerisë.
Tucson-i i ri do të dalë në shitje në Korenë e Jugut muajin e ardhshëm, ndërsa çmimet pritet të bëhen publike në tetor. Hyundai ka konfirmuar tashmë detajet për motorin me benzinë dhe versionin hibrid.