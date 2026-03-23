Hyundai zbulon versionin luksoz të automjetit të saj më të vogël elektrik

Hyundai Motor Company ka prezantuar versionin më luksoz të modelit të saj më të vogël elektrik, duke e çuar ofertën urbane në një nivel më premium.
Varianti “Lounge” i Hyundai Casper Electric, i njohur si Hyundai Inster në tregjet ndërkombëtare, pozicionohet në krye të gamës me më shumë komoditet dhe teknologji.
Modeli vjen me përmirësime në dizajn dhe një brendësi më cilësore me lëkurë dhe sistem audio të avancuar.
Ai përdor një motor elektrik me 113 kuaj fuqi dhe bateri 49 kWh, duke ofruar autonomi deri në 295 km.
Sa i përket çmimit, në Korenë e Jugut kushton rreth 24,500 dollarë (afërsisht 22,500 euro).
Me subvencione për vetura elektrike, çmimi efektiv mund të zbresë në rreth 13,400 dollarë (rreth 12,300 euro).