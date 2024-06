I bu’rgosuri pa’lestinez i liruar përshkruan ‘makthin’ në bu’rgjet iz’raelite

Një i burgosur i sapo liruar nga Rripi i Gazës shfaqi shenja shqetësimi psikologjik të enjten pasi kaloi një muaj në burgjet izraelite, një periudhë që ai e përshkroi si një “makth”.

Badr Dahlan, 30 vjeç, duroi “kushte të rënda” brenda burgjeve ku thuhet se u përball me “shkelje dhe akte torture” përpara lirimit të tij të enjten, sipas asaj që i tha Anadolu.

Ai tha se u arrestua “rreth një muaj më parë në Khan Younis” në Gazën jugore dhe tregoi se ishte rrahur në burgjet dhe qendrat e paraburgimit izraelit gjatë burgosjes së tij.

Ai tha se nuk e di vendndodhjen e familjes së tij dhe dëgjoi nga të tjerët se Khan Younis u shkatërrua në sulmin izraelit.

Pasi u transferua në spitalin Shuhada al-Aqsa në Deir al-Balah në Gaza qendrore për t’u trajtuar pas lirimit të tij, Dahlan tregoi se ai “ndihet sikur do të vdesë”.

Dahlan u shfaq në një gjendje psikologjike katastrofike me sytë e tij të përgjuar dhe të pa fokusuar, dhe të folurit e tij të parregullt, shpesh me belbëzimin, që tregon për shqetësime të rënda psikologjike si pasojë e torturave.

— What conditions did you experience in prison?

— It was a nightmare

— How did they assault you?

— They beat my hands

— Did they torture you?

— Yes, they did

