I burgosuri palestinez vdes në duart e Izraelit për shkak të neglizhencës mjekësore

Zyra e mediave e Shoqatës së Burgosurve Palestinezë njoftoi se Mohammed Hussein Ghawadra, 63 vjeç, nga qyteti Burqin pranë Jeninit në Bregun Perëndimor të pushtuar, ka vdekur sot gjatë qëndrimit në burgjet izraelite.
Ghawadra ishte arrestuar në gusht 2024 dhe sipas zyrës, i ishte mohuar kujdesi mjekësor pavarësisht se vuante nga sëmundje kronike. Shoqata akuzoi autoritetet e burgjeve izraelite për krime sistematike ndaj të burgosurve palestinezë, duke përfshirë neglizhencë mjekësore dhe abuzime psikologjike e fizike.
Vdekja e tij rrit në 81 numrin e të burgosurve palestinezë që kanë vdekur në kujdesin izraelit që nga fillimi i luftës në Gaza. Që nga viti 1967, të paktën 318 palestinezë kanë vdekur në burgjet izraelite.
Mohammed Hussein Ghawadra ishte babai i Sami Ghawadra, i mbajtur si i burgosur administrativ pa akuzë apo gjyq, dhe i Shadi Ghawadra, i liruar më parë dhe dëbuar në Egjipt si pjesë e një marrëveshjeje shkëmbimi me Hamasin. /mesazhi