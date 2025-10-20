I dërguari amerikan paralajmëron Libanin për “kaos të madh” nëse shtyhen zgjedhjet e vitit të ardhshëm

I dërguari i posaçëm i SHBA-së, Tom Barrack, paralajmëroi kundër trazirave politike në Liban për shkak të shtyrjes së zgjedhjeve parlamentare të vitit të ardhshëm, transmeton Anadolu.
“Shtyrja e zgjedhjeve të vitit 2026 nën pretekstin e luftës do të ndezte kaos të madh brenda Libanit, duke thyer një sistem politik tashmë të brishtë dhe duke rindezur mosbesimin sektar”, tha Barrack në platformën e mediave sociale të kompanisë amerikane X.
Ai tha se dominimi i vazhdueshëm ushtarak dhe politik i Hezbollahut mund të vonojë zgjedhjet për të ruajtur bazën e tij të pushtetit, “për të rindërtuar ushtarakisht, për t’u riorganizuar politikisht dhe për të rinegociuar ekuilibrin e pushtetit pas luftës përpara se të përballet me elektoratin”.
Barrack paralajmëroi se çdo vonesë e zgjedhjeve do të përkeqësonte përçarjet midis blloqeve të krishtera, sunite dhe reformiste dhe do të rrezikonte të shkaktonte trazira mbarëkombëtare të ngjashme me protestat e vitit 2019.
“Zgjedhjet në një moment të tillë do të ekspozonin pozicionin e dobësuar (të Hezbollahut), do të rrezikonin pengesa zgjedhore për aleatët e tij dhe do të inkurajonin fraksionet rivale për të sfiduar dominimin e tij brenda sistemit të brishtë sektar të Libanit”, tha ai.
Zgjedhjet parlamentare janë planifikuar të zhvillohen në maj për të zgjedhur anëtarët e parlamentit me 128 vende.
Nuk pati asnjë koment të menjëhershëm nga Hezbollahu mbi komentet e Barrack.
Duke përshkruar një marrëveshje armëpushimi të arritur së fundmi në Gaza si “mozaikun e parë në një mozaik të ripërtërirë partneriteti”, i dërguari i SHBA-së i quajti Sirinë dhe Libanin “dy pjesë jetësore të kësaj arkitekture paqeje”.
Ai i bëri thirrje Libanit të “ndahet shpejt” nga Hezbollahu dhe të përfundojë çarmatimin e grupit për të rivendosur kontrollin e plotë shtetëror mbi forcat e armatosura.