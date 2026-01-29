I dërguari i Trumpit thotë se është arritur përparim në bisedimet për Ukrainën

I dërguari i presidentit amerikan Donald Trump, Steve Witkoff, tha se negociatat për përfundimin e luftës në Ukrainë kanë shënuar përparim të rëndësishëm dhe pritet të vazhdojnë javën e ardhshme, raporton Anadolu.
“Besojmë se kemi bërë shumë përparim”, tha Witkoff gjatë një takimi të kabinetit.
Deklaratat e tij vijnë pasi Rusia dhe Ukraina zhvilluan konsultime të ndërmjetësuara nga SHBA-ja në Emiratet e Bashkuara Arabe. Një raund i ri pritet të mbahet të dielën, përsëri në kryeqytetin Abu Dhabi.
“Bisedimet do të vazhdojnë për rreth një javë, por shumë gjëra të mira po ndodhin mes palëve që diskutojnë marrëveshjen për tokën”, tha Witkoff.
Ai shtoi se negociatorët kanë përfunduar kryesisht dy komponentë kyç të një marrëveshjeje më të gjerë: një protokoll sigurie dhe një kuadër për prosperitet, i cili synon të mbështesë stabilitetin dhe rindërtimin pasluftës të Ukrainës.
“Kemi një marrëveshje për protokollin e sigurisë që kryesisht është përfunduar, një marrëveshje për prosperitet që kryesisht është përfunduar. Dhe mendoj se populli i Ukrainës tani ka shpresa dhe pret që së shpejti të kemi një marrëveshje paqeje”, shtoi ai.