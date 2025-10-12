I dyshuari për spiunazh Fatmir Sheholli hospitalizohet në Spitalin e Gjilanit

I dyshuari për spiunazh, Fatmir Sheholli, është i shtrirë në Spitalin e Gjilanit ku është duke u trajtuar.
Lajmin për Telegrafin e ka konfirmuar ushtruesi i detyrës së drejtorit të Spitalit, Afrim Canaj.
Sipas tij, ai është i shtrirë në repartin e Internos një ditë më parë dhe i janë bërë të gjitha ekzaminimet.
“Ai është i shtrirë në Spitalin e Gjilanit pas një ekzaminimi që e kanë bë nga shërbimi emergjent. Është hospitalizu në repartin e Internos. Nuk e di në detaje, por informatën e kam që është hospitalizu pas ekzaminimeve që i është bërë në shërbimin emergjent. Është në përkujdesje adekuate”, ka thënë Canaj.
I pyetur se është gjendja stabile, ai tha: “Duket për me qenë stabile, pak më herët shkova për ta vizituar”.
Ndryshe, Gjykata Themelore në Prishtinë ka vendosur lidhur me kërkesën e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës për caktimin e masës së paraburgimit në çështjen penale ndaj të pandehurit F.SH., për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprën penale Spiunazhi.
Sipas njoftimit, gjyqtari i procedurës paraprake ka aprovuar kërkesën e Prokurorisë Speciale të Republikës të Kosovës për caktimin e masës së paraburgimit ndaj të pandehurit F.SH, ashtu që të njëjtit i caktohet masa e paraburgimit në kohëzgjatje prej një muaji.