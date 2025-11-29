“I gatshëm për çdo hakmarrje”, ish-shefi i kabinetit të Zelenskyt synon frontin

Ish-kreu i Zyrës Presidenciale të Ukrainës, Andriy Yermak tha se synon të shkojë në vijën e frontit pasi dha dorëheqjen nga posti i tij për shkak të një hetimi të madh për korrupsion.
“Do të shkoj në front dhe jam i përgatitur për çdo hakmarrje”, tha ai .
“Unë jam një person i ndershëm dhe i mirë.”
Komentet e Yermak erdhën pasi Byroja Kombëtare Kundër Korrupsionit (NABU) kontrolloi ambientet e tij si pjesë e një hetimi gjithëpërfshirës për përvetësim të dyshuar në operatorin shtetëror bërthamor Energoatom.
Rasti është hetimi më i madh për korrupsion gjatë mandatit të presidentit Volodymyr Zelensky dhe tashmë ka detyruar shkarkimin e ministrave të energjisë dhe drejtësisë të Ukrainës.
Yermak nuk tha se kur planifikon të vendoset në shërbim ushtarak apo nëse do t’i bashkohet Forcave të Armatosura të Ukrainës.
Sipas tij, ai dha dorëheqjen për të shmangur pasojat politike për Zelenskyn.
“Më kanë përdhosur dhe dinjiteti im nuk është mbrojtur, pavarësisht se kam qenë në Kiev që nga 24 shkurti 2022”, tha ai.
“Prandaj, nuk dua t’i krijoj probleme Zelenskyt, do të shkoj në front.” /telegrafi