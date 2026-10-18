I njëjti avaz: edhe pak “Hamas” me gjuhë prej izraeliti!

Sheh gurrët e protestës ndaj tij dhe jo arsyet se pse gjuhet me to
Kryeministri me tipare izraelite që qeveris Shqipërinë, Edi Rama, dha një tjetër shfaqje të shëmtuar këtë mëngjes, si shpalosi sërish tiparin e pashërrueshëm të arrogancës së tij, teksa i komentoi protestat rinore si akte dhune ndaj një misioni, atij të Shqipërisë në BE. Me këtë tezë idiote, duke tentuar t’i shmanget një të ëvertete mbi qeniën e tij dhe të qeverisjes së tij, që është urrejtja e një populli që ai fare mirë e lexon por nuk do që ta pranojë, ai vijoi me të njëjtin avaz propagandistik, të acarueshëm tashmë për veshët e shqiptarëve, sikur ta bënte qëllimisht, pa zgjedhur të jetë njëherë ose paksa i sinqertë.
“Po sfidohet Shqipëria në Bashkimin Europian në vitin 2030 dhe mënyra evropiane mes forcave në një hapësirë demokratike ku liria dhe e drejta ime mbaron ku fillon jotja”, tha ai në një injorim të një tjetër të vërtete. Jo, po kërkohet që ai të mos jetë më një krye të një vendi që po ia vë në dyshim të ardhmen në shumëçka.
Sakaq, një pjesë e poshtër e tij ishte përmendja e Hamasit, si krahasim me vitet e mëparshme të protestave para Kryeministrisë. “U sulmua me armë kryeministria, u gjuajt me mijëra plumba kallashnikovësh, madje ka pamje në Youtube, edhe raketash dore si ato të terroristëve të Hamasit dhe megjithatë nuk u dogj asnjë biznes…”.
Kështu, gjuhës së tij të pacipë, i vendosi dhe një vulë izraelite, duke quajtur përçmueshëm si terroriste atë që në fakt lufton kundër terrorit të vërtetë me emrin Izrael.
Në ligjërimin e tij të këtoditshëm çdo mëngjes, plot arrogancë, ai i mëshon potencimit të dhunës protestuese, pa zgjedhur të shohë te veta rrënjët e kësaj të keqje. Po, një anë e protestave mund të jenë shumë të kritikueshme, të papranueshme madje, gjë që duhet shmangur për të mos i lënë asnjë kartë në dorë, por zullumet e tij mbi Shqipërinë janë ku e ku shumë më të mëdha. Dhe mjafton që ai po jua dhuron atdheun tonë, tokën tonë, izraelitëve. /tesheshi.com/