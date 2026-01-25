IAEA kërkon rikthimin në objektin bërthamor në Siri, trazirat në zonat e SDF/YPG vonojnë inspektimet

Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike (IAEA) synon të rikthehet në Siri për të inspektuar një objekt bërthamor të dëmtuar gjatë luftës civile 13-vjeçare, por trazirat në zonat e kontrolluara nga SDF/YPG kanë vonuar misionin, ka deklaruar drejtori i përgjithshëm i agjencisë, Rafael Grossi.
Grossi tha se IAEA po kërkon të rifillojë inspektimet në objektin Al-Kibar, në rajonin Deir ez-Zor në lindje të Sirisë. Sipas një vlerësimi të IAEA-s të vitit 2011, ky objekt ka qenë “me shumë gjasa” një reaktor bërthamor i ndërtuar me ndihmën e Koresë së Veriut, para se të shkatërrohej nga një sulm ajror izraelit në vitin 2007.
IAEA nisi inspektimet në këtë vend në vitin 2008, por ato u ndërprenë në vitin 2011 pas shpërthimit të luftës civile në Siri. Nën qeverinë e re siriane, agjencia rifilloi punën në këtë objekt në vitin 2024.
Megjithatë, Grossi tha se inspektimet e fundit kanë qenë të kufizuara për shkak të zhvillimeve të sigurisë dhe përparimit të forcave qeveritare në zona që më parë kontrolloheshin nga SDF.
“Synojmë të kthehemi në Deir ez-Zor sa më shpejt që të jetë e mundur,” tha Grossi për Al-Monitor, në margjinat e Forumit Ekonomik Botëror në Davos, Zvicër.
Ai theksoi se sqarimi i statusit të materialeve bërthamore do t’i mundësonte agjencisë ta heqë Sirinë nga lista e vendeve që kërkojnë trajtim të veçantë. Sipas tij, tensionet e ripërtërira dhe përplasjet sporadike kanë ndikuar në aftësinë e IAEA-s për të kryer inspektimet e planifikuara, por puna do të rifillojë sapo situata të stabilizohet. /mesazhi