IAEA kërkon rikthimin në objektin bërthamor në Siri, trazirat në zonat e SDF/YPG vonojnë inspektimet

Rafael Grossi, Director General of the International Atomic Energy Agency (IAEA) has taken seat for the IAEA’s Board of Governors meeting at the agencys headquarters in Vienna, Austria on June 16, 2025. (AFP Photo)

Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike (IAEA) synon të rikthehet në Siri për të inspektuar një objekt bërthamor të dëmtuar gjatë luftës civile 13-vjeçare, por trazirat në zonat e kontrolluara nga SDF/YPG kanë vonuar misionin, ka deklaruar drejtori i përgjithshëm i agjencisë, Rafael Grossi.

Grossi tha se IAEA po kërkon të rifillojë inspektimet në objektin Al-Kibar, në rajonin Deir ez-Zor në lindje të Sirisë. Sipas një vlerësimi të IAEA-s të vitit 2011, ky objekt ka qenë “me shumë gjasa” një reaktor bërthamor i ndërtuar me ndihmën e Koresë së Veriut, para se të shkatërrohej nga një sulm ajror izraelit në vitin 2007.

IAEA nisi inspektimet në këtë vend në vitin 2008, por ato u ndërprenë në vitin 2011 pas shpërthimit të luftës civile në Siri. Nën qeverinë e re siriane, agjencia rifilloi punën në këtë objekt në vitin 2024.

Megjithatë, Grossi tha se inspektimet e fundit kanë qenë të kufizuara për shkak të zhvillimeve të sigurisë dhe përparimit të forcave qeveritare në zona që më parë kontrolloheshin nga SDF.

“Synojmë të kthehemi në Deir ez-Zor sa më shpejt që të jetë e mundur,” tha Grossi për Al-Monitor, në margjinat e Forumit Ekonomik Botëror në Davos, Zvicër.

Ai theksoi se sqarimi i statusit të materialeve bërthamore do t’i mundësonte agjencisë ta heqë Sirinë nga lista e vendeve që kërkojnë trajtim të veçantë. Sipas tij, tensionet e ripërtërira dhe përplasjet sporadike kanë ndikuar në aftësinë e IAEA-s për të kryer inspektimet e planifikuara, por puna do të rifillojë sapo situata të stabilizohet. /mesazhi

