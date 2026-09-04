Ibishi: BIK-u ka dhënë kontribut në luftën e UÇK-së

Njohësi i çështjeve të sigurisë, Nuredin Ibishi duke folur për aktakuzën e ngritur për spiunazh dhe dokumentin e cilësuar si “Top Sekret2” ka thënë se këto çështje duhet të përcillen me sukses.
Por, ai ka thënë se nuk mund të qëndrojnë pretendimet e ngritura ndaj Bashkësisë Islame të Kosovës.
Ibishi ka thënë se BIK ka qenë kontribuuese e luftës çlirimtare të UÇK-së, ku ka pas edhe hoxhallarë që kanë rënë dëshmorë.
Ai ka thënë se BIK ka ndihmuar edhe më para UÇK-në.
“Mendoj se duhet me shumë kujdes t’i përcjellim, sidomos për Bashkësinë Islame, sepse nuk mund të jenë shpifëse në favor të Serbisë, në kuptim të asaj që kinse BIK ka bërë ato që ceken në aktakuzë, sepse ajo ka dhënë kontribut gjatë luftë së UÇK-së edhe me pjesëmarrje aktive të krerëve fetar, por kemi edhe dëshmorë, por e ka ndihmua edhe me fonde UÇK-në. I mirë ishte edhe reagimi i kryetarit të BIK-ut”, ka thënë Ibishi në emisionin “InfoNata” në Tëvë1.
Një dokument, i cilësuar si “Top Sekret 2”, i gjetur në telefonin e Fatmir Sheholli, i cili është vënë nën akuzë për spiunazh dhe shantazh nga Prokuroria Speciale e Kosovës, tregohet se si synohej zgjerimi i ndikimit të radikalizimit islamik në Kosovë dhe rajon, si dhe destabilizimi i vendit.
Ibishi ka duke vlerësuar punën e institucioneve të sigurisë, AKI-në, Prokurorinë dhe Policinë në luftën kundër spiunazhit, ka thënë se Serbia mbetët kërcënim, por ai ka thënë se duhet pasur kujdes edhe nga përpjekjet e Rusisë për destabilizim.