IDF përgatitet për veprim vendimtar kundër Hamasit në rast rifillimi të luftës

Ministri i Mbrojtjes Israel Katz urdhëroi ushtrinë që të hartojë një plan operacional të plotë për të mundur Hamasin në Gaza, nëse grupi refuzon iniciativën e paqes së presidentit amerikan Donald Trump dhe rifillimi i luftimeve bëhet i nevojshëm.
Sipas komunikatës, plani do të zbatohet në koordinim me një forcë ndërkombëtare të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara — që synon shkatërrimin e tuneleve dhe infrastrukturës ushtarake të Hamasit dhe demilitarizimin e plotë të zonës. Katz paralajmëroi se “nëse Hamasi refuzon t’i respektojë marrëveshjen, Izraeli, në bashkëpunim me SHBA, do të rifillojë operacionet luftarake” deri në arritjen e objektivave të luftës.
Më herët të mërkurën, Hamasi i dorëzoi Kryqit të Kuq dy arkivole me trupat e pengjeve. Një deklaratë ushtarake e grupit tha se ka kthyer pengjet e gjalla dhe trupat që arriti të gjejë, por rikuperimi i trupave të mbetur kërkon përpjekje dhe pajisje të specializuara. Zyrtarët izraelitë kundërshtuan pretendimet e Hamasit, duke thënë se grupi mund të ketë ende të dhëna për të paktën dhjetë trupa shtesë.
Egjipti dhe Turqia pritet të dërgojnë ekipe në Gaza ditët në vijim për përpjekje shtesë të rikuperimit të eshtrave. /mesazhi