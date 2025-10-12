Igor Simiq pranë rendit të votuesve në veri – shihet duke mbikëqyrur procesin në qendrat e votimit

Që nga orët e hershme të mëngjesit, qytetarët në gjithë territorin e Kosovës kanë filluar të votojnë në kuadër të procesit zgjedhor që po zhvillohet sot. Megjithatë, nga veriu i vendit janë raportuar parregullsi të shumta që kanë ngritur shqetësime në opinionin publik dhe institucionet përkatëse.
Në Mitrovicë të Veriut, serbët janë parë të organizuar në grupe që nga mëngjesi, duke u mbledhur në sheshin kryesor dhe më pas duke u drejtuar drejt qendrave të votimit për të votuar për Listën Serbe. Turmën e ka udhëhequr drejt kutive të votimit kryetari i kësaj partie, ZlatanElek.
Në pamjet e publikuara nga ky rajon, shihet edhe anëtari tjetër i Listës Serbe, IgorSimiq, i cili qëndron pranë rendit të qytetarëve serbë që presin të votojnë. Një fotografi e publikuar sot tregon qartë praninë e tij në korridoret e shkollave ku po zhvillohet votimi, në afërsi të hyrjeve të vendvotimeve.
Lista Serbe, e cila është partia dominuese në komunat me shumicë serbe në Kosovë, dihet se kontrollohet dhe financohet drejtpërdrejt nga Qeveria e Serbisë. Institucionet vendore kanë shprehur vazhdimisht shqetësime për ndikimin e Beogradit në proceset politike në veri të Kosovës.