Gjykata Themelore në Prishtinë ka dënuar me nga 18 vjet burgim Ilir dhe Rrahim Abdullahun, të akuzuar për vrasjen e zyrtarit policor Triumf Riza.
Aktgjykimi është shpallur të premten, ndërsa trupi gjykues i ka shpallur të dy të akuzuarit fajtorë për veprën penale “Vrasje e rëndë”, të kryer në bashkëkryerje.
Kryetari i trupit gjykues, Avni Syla, gjatë shpalljes së vendimit bëri të ditur se Ilir Abdullahut i vazhdohet masa e paraburgimit, ndërsa e njëjta masë i është caktuar edhe Rrahim Abdullahut deri në plotfuqishmërinë e aktgjykimit.
Në seancën e shpalljes së aktgjykimit ishte i pranishëm vetëm Ilir Abdullahu, së bashku me avokatin e tij, Ramë Dreshaj. Ndërkaq, Rrahim Abdullahu mungoi, por në seancë ishte e pranishme mbrojtësja e tij, Agnesa Salihu.
Në seancë mungoi edhe prokurorja e rastit, Arberesha Shala.
Triumf Riza, zyrtar policor, ishte vrarë më 30 gusht të vitit 2007, në lagjen “Dardania” në Prishtinë.