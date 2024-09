Imami Marcellus Williams u ekzekutua në Misuri, ja fjalët e tij të fundit

Marcellus “Khaliifah” Williams, një musliman i devotshëm dhe udhëheqës fetar në dënim me vdekje, u ekzekutua në Misuri pavarësisht se mbeti i pafajshëm në vrasjen e Felicia Gayle në 1998.

Në fjalët e tij të fundit, ai lavdëroi Allahun, duke shprehur paqen “Falënderimi i takon Allahut në çdo situatë,” tha ai.

Pavarësisht mungesës së provave mjeko-ligjore, dënimi i tij u bazua në dëshmitë e dëshmitarëve, të dy dëshmitarët tani të vdekur.

Apelimet për falje, të mbështetura nga disa gjyqtarë të Gjykatës së Lartë dhe që u ndeshën me protesta mbarëkombëtare, u refuzuan përfundimisht nga Guvernatori i Misurit, Mike Parson.

Ekipi ligjor i Williams shprehu pikëllimin, duke deklaruar se rasti i tij pasqyronte diskriminimin racor dhe mungesën e transparencës në sistemin e drejtësisë.

As familja e viktimës nuk e mbështeti ekzekutimin e tij.

People chant outside Missouri Governor’s mansion after he failed to stop the planned execution of Marcellus “Khaliifah” Williams, an innocent man. pic.twitter.com/z3LcnYLLeC

— The WE project (@theWEprojectMO) September 24, 2024