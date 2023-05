Imazhet spiune tregojnë brendësinë e gjeneratës së ardhshme të një Mini Cooper të dukshëm elektrik

Gjenerata e ardhshme Mini Cooper po vjen së shpejti, dhe tani kemi një ide mjaft të mirë se si do të duket brendësia e gjeneratës së ardhshme.

Disa imazhe të siguruara nga Motor1 na çojnë brenda hatchbackut të vogël, ku shohim shumë kopertina dhe një ekran të madh të rrumbullakët në mes, transmeton Telegrafi.

Ekrani i rrumbullakët i montuar në qendër nuk është diçka e re për Mini-n, por ky është dukshëm më i madh se ai që do të gjeni në modelin aktual.

Është montuar në stilin e tabletit në pult, me vetëm një koleksion të vogël butonash dhe çelësash poshtë tij.

Ekrani duket se shfaq kryesisht stacionet muzikore, megjithëse në krye, ne mund të shohim informacione tipike të shoferit, si shpejtësia, diapazoni dhe zbrazëtia.

Në këtë rast, zbrazëtia i referohet gjendjes së karikimit të baterisë, pasi burimet spiune e identifikojnë këtë Mini si një model elektrik.

Vlen të përmendet se këto foto kapin brendësinë e një Mini elektrik, por një model me djegie të brendshme do të bashkëjetojë me EV-n. Nëse versioni me energji me gaz miraton të njëjtin stil të brendshëm, mbetet për t’u parë