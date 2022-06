Indeksi i glicemisë, pse është e rëndësishme ta mbani të ulët

A e dini se çfarë është indeksi glicemik dhe pse është e rëndësishme ta mbani atë të ulët? A e dini se makaronat e shkurtra dhe të gjata kanë tregues të ndryshëm dhe se gatimi i ushqimit mund të bëjë ndryshim? Ja çfarë këshillon dietologia biologe, dr. Elena Cocchiara.

Indeksi glicemik (GI) është aftësia e karbohidrateve në ushqim për të rritur sheqerin në gjak. Është e një rëndësie thelbësore, për të gjithë, jo vetëm për ata që merren me sport, ta mbajnë atë në nivele të ulëta. Prandaj, preferoni ushqimet me një indeks të ulët glicemik dhe adoptoni strategji të vogla-të mëdha të theksuara nga Dr. Cocchiara.

“Indeksi glicemik na jep një tregues se sa shpejt një ushqim shkakton rritjen e nivelit të sheqerit në gjak, në praktikë ai shpreh shpejtësinë me të cilin sheqeri lëshohet në gjak. Dhe ka të bëjë me ushqimet që përmbajnë sheqerna, pra karbohidrate të thjeshta dhe komplekse, të afta për të rritur sheqerin në gjak. Sa më shpejt ta rrisin atë, aq më i lartë do të jetë indeksi glicemik. Me rëndësi thelbësore është kombinimi i ushqimeve.

“Indeksi glicemik është i lidhur me të gjitha ushqimet e tjera në vakt, për shembull nëse ha një pjatë makarona së bashku me perime, shkalla e përthithjes së atij sheqeri do të bëhet më e ulët dhe për këtë arsye do të ulet. Kombinimi i ushqimeve në një vakt është shumë i rëndësishëm. Nëse vetëm një pjatë me makarona ka një indeks të lartë, sigurisht që do të ndryshojë nëse e kombinon atë me fibra”.

Cilat ushqime kanë një indeks më të lartë?

“Kur sheqernat janë të thjeshta, aq më shumë kanë një indeks të lartë glicemik. Ndërsa karbohidratet më komplekse kërkojnë më shumë kohë për t’u tretur. Dhe ka edhe një ndryshim në formën e makaronave; Makaronat e shkurtra dhe të gjata kanë një indeks glicemik të ndryshëm. Makaronat e gjata kanë një indeks glicemik më të ulët dhe e njëjta gjë ndryshon në varësi të mënyrës së gatimit. Nëse i gatuajmë al dente makaronat do të kenë një indeks më të ulët, përkundrazi sa më shumë të gatuhen aq më shumë rritet indeksi glicemik”.

Si monitorohet indeksi i glicemisë?

“Duke shtuar sasinë e duhur të fibrave, duke u kujdesur të respektoni mënyrat e gatimit dhe formën e makaronave. Në përgjithësi, të gjithë do të duhet t’i kushtojmë vëmendje indeksit glicemik, jo vetëm atletët; mbajtja e saj në nivele të ulëta është e rëndësishme, sepse kur është e lartë, insulina lirohet dhe është absolutisht e nevojshme të shmangen lëshimet e shpeshta të insulinës që mund të shkaktojnë probleme shëndetësore dhe të mbajnë një gjendje inflamatore në trup”.

A mund të hanë edhe sportistët dhe gratë ushqime me indeks të lartë glicemik?

“Karbohidratet për sportistët janë të rëndësishme para, gjatë dhe pas stërvitjes. Nëse bëni një përpjekje që kërkon shumë energji, mund të jetë e dobishme të merrni karbohidrate me një indeks të lartë glicemik, për të nxitur sintezën e glikogjenit të muskujve. Në kuadër të një vakti ato duhet të shoqërohen me proteina dhe fibra, nuk duhet të hahen kurrë vetëm për të mos rritur shumë sheqerin në gjak”.