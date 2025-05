Indi-Pakistan, zhvillimet kryesore në orët e fundit:

Armëpushimi midis Indisë dhe Pakistanit duket se po mbahet pas një fillimi të pasigurt, me jetën që po kthehet gradualisht në normalitet në Kashmirin e administruar nga India dhe Pakistani.



Orë pasi u njoftua marrëveshja e armëpushimit të shtunën, të dyja palët akuzuan njëra-tjetrën për shkelje.



Njerëzit e zhvendosur nga ditët e sulmeve ndërkufitare kanë filluar të kthehen në shtëpi.



Megjithatë, në disa zona kufitare, autoritetet u kanë kërkuar banorëve të mos kthehen ende për shkak të kërcënimit që paraqesin municionet e pashpërthyera.



Zyrtarët pakistanezë kanë lëshuar deklarata duke lavdëruar Trump pasi presidenti amerikan tha se do të punonte me Indinë dhe Pakistanin për të gjetur një zgjidhje për çështjen e Kashmirit.

