Indi, përplasje midis policisë dhe banorëve për shkak të shembjeve pranë xhamisë

Përleshje shpërthyen mes policisë dhe banorëve lokalë në një zonë në kryeqytetin e Indisë të mërkurën, teksa autoritetet po kryenin punime për shembjen e strukturave të përshkruara si ndërtime të paligjshme në tokë pranë një xhamie, duke rezultuar në pesë policë të plagosur dhe pesë persona të ndaluar, transmeton Anadolu.
Sipas raportimeve të mediave indiane, një ekip prej rreth 300 zyrtarësh dhe punëtorësh nisi operacionin e shembjes me urdhër gjykate, duke synuar struktura të cilat thuhet se shkelin rregullat e pronësisë në një zonë pranë një xhamie dhe një varreze në Nju Delhi.
Banorët vendas kundërshtuan shembjen, duke rezultuar në përplasje fizike me policinë në vendngjarje.