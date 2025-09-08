India po përgatit “uljen më të madhe të taksave” – do të përfitojnë edhe makinat e vogla

India po përgatit uljen më të madhe të taksave mbi konsumin që nga viti 2017, duke propozuar reduktimin e GST-së për makinat e vogla nga 28% në 18%.
Ky ndryshim pritet të rrisë shitjet e prodhuesve kryesorë si Maruti Suzuki, Hyundai dhe Tata Motors, të cilët prej vitesh po humbin terren ndaj SUV-ve.
Qeveria indiane synon gjithashtu të ulë ndjeshëm tatimin mbi sigurimet e jetës dhe shëndetit, nga 18% në 5% ose edhe në zero.
Lajmi ka gjallëruar bursën, ku aksionet e kompanive të makinave dhe sigurimeve u rritën mes 2% dhe 8%.
Vendimi final pritet të merret deri në tetor, përpara festës së Diwalit, periudha më e madhe e blerjeve në Indi.
Ekspertët e industrisë thonë se ulja e taksave do të jetë një shtysë e madhe për konsumatorët dhe prodhuesit pas një periudhe ngadalësimi në tregun e makinave të vogla.