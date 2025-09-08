India zgjeron fuqitë e censurës online

Qeveria e Indisë ka zgjeruar kompetencat për heqjen e përmbajtjeve online, duke lejuar edhe zyrtarë të niveleve më të ulëta dhe policinë të kërkojnë fshirjen e postimeve në rrjetet sociale. Procesi kryhet përmes portalit qeveritar Sahyog, i cili shpejton dërgimin e kërkesave tek platformat.
Kritikët thonë se kjo praktikë rrit rrezikun e abuzimeve dhe kufizon lirinë e shprehjes, pasi mund të censurohet çdo përmbajtje pa mbikëqyrje të mjaftueshme. Platforma X (ish-Twitter) ka raportuar mbi 1,400 kërkesa për heqje përmbajtjesh, përfshirë satirë dhe raportime mediatike, dhe ka hapur një padi kundër qeverisë indiane.
Autoritetet indiane mbrojnë masën duke thënë se është e nevojshme për sigurinë publike dhe parandalimin e dezinformimit. /mesazhi