Indonezi, rritet në 310 numri i të vdekurve nga tërmeti

Sipas lajmit të CGTN, në një deklaratë të bërë nga Agjencia Kombëtare e Indonezisë për Menaxhimin e Fatkeqësive, thuhet se 24 persona janë të zhdukur si pasojë e tërmetit që u shënua 18 km në jugperëndim të qytetit Ciranjang.

Autoritetet deklaruan se është rritur në 310 numri i personave që kanë humbur jetën si pasojë e tërmetit.

Shërbimi Gjeologjik i SHBA-së (USGS) kishte njoftuar se tërmeti 5,6 ballë u regjistrua 18 kilometra në jugperëndim të qytetit Ciranjang, në rajonin e Java-s Perëndimore të Indonezisë, në një thellësi prej 10 kilometrash.

Pas tërmetit i cili shkaktoi lëkundje për disa sekonda në kryeqytetin Xhakarta, nuk u lëshua paralajmërim për cunami.

At least 268 people have been killed following an earthquake that devastated a town in Indonesia. More than 1,000 people were also injured and 58,000 displaced after the 5.6-magnitude quake struck in the West Java mountains yesterday. pic.twitter.com/O8CU36LVaQ

— 5Pillars (@5Pillarsuk) November 22, 2022