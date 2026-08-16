Indonezia shpall gjendjen e reagimit emergjent për 14 ditë pas tërmetit me magnitudë 7.7

Indonezia ka shpallur gjendjen e reagimit emergjent për 14 ditë pas tërmetit me magnitudë 7.7 që goditi të shtunën pjesën lindore të ishullit Flores dhe shkaktoi të paktën 47 viktima, transmeton Anadolu.
Agjencia e lajmeve Antara raportoi se periudha e reagimit emergjent do të jetë në fuqi deri më 28 gusht, sipas një vendimi të qeverisë provinciale të Nusa Tenggara Lindore.
Vendimi synon të lehtësojë reagimin ndaj fatkeqësisë, evakuimet, shpërndarjen e ndihmave dhe përpjekjet për rimëkëmbje në zonat e prekura.
Operacionet e kërkim-shpëtimit vazhduan gjatë ditës së sotme për gjetjen e të mbijetuarve, ndërsa furnizimi me karburant dhe gaz të lëngshëm të naftës (LPG) në të gjithë ishullin Flores është rikthyer.
Gati 6.000 persona po strehohen në zonat Sikka, Manggara, Nagekeo, Bima dhe Selayar.
Tërmeti dëmtoi 914 shtëpi, 93 objekte arsimore, 36 objekte shëndetësore dhe 38 zyra qeveritare.
Kompania shtetërore e energjisë Pertamina tha se 32 pika karburanti në rajon ishin në funksion, ndërsa 20 të tjera mbetën të mbyllura për shkak të dëmeve.
Si masë paraprake, shtoi raporti, aktiviteti në disa pika shpërndarjeje u pezullua përkohësisht derisa të përfundonin inspektimet e objekteve dhe kushtet të shpalleshin të sigurta.
Ndërkohë, qeveria ka dërguar gjithsej 27 tonë ndihma në zonat e prekura nga tërmeti.
Përveç dërgimit të ndihmave, presidenti Prabowo Subianto vazhdoi të inkurajojë bashkëpunimin ndërsektorial për të siguruar një reagim të shpejtë dhe të koordinuar ndaj tërmetit.
Presidenti udhëzoi zyrtarët përkatës që të vlerësojnë drejtpërdrejt situatën në zonat e goditura nga fatkeqësia.